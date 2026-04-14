Il match tra Al Nassr ed Ettifaq si presenta come una sfida importante per la capolista della Saudi Professional League, che arriva a questa partita dopo aver ottenuto sei vittorie consecutive in casa. La squadra guidata da Cristiano Ronaldo punta a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente al titolo. Entrambe le formazioni si affrontano in un momento di forma diverso, rendendo il confronto interessante per gli appassionati di calcio locale.

Al Nassr-Ettifaq, i pronostici legati al match della capolista della Saudi Professional League Reduce da sei vittorie consecutive in casa, l’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo vede il titolo della Saudi Professional League sempre più vicino. Con cinque punti di vantaggio sull’ Al-Hilal, i gialloblu hanno la ghiotta occasione di allungare in vetta alla classifica: contro l’ Ettifaq FC l’occasione è assolutamente irripetibile. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Fortino inespugnabile, l’ Al-Awwal Park darà sicuramente il suo contributo per trascinare i propri beniamini. La differenza di classifica – ben trentuno punti – rappresenta un punto dal quale partire.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Al Nassr-Ettifaq: un’occasione irripetibile per Cr7 e compagni

Pronostico Al Ettifaq-Al Fateh: l’occasione per volareAl Ettifaq-Al Fateh è una partita valida per la ventiduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Sta...

Cristiano Ronaldo, terremoto in Arabia: CR7 allo scontro totale con l’Al-Nassr. “Sciopero” per colpa di…Benzema, cosa è successo – VIDEOMercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo...