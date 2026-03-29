Si è conclusa con una forte partecipazione e un notevole coinvolgimento la cerimonia di premiazione del Certamen Ciceronianum Normanno, tenutasi presso il Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa. L’evento ha visto la presenza di numerosi studenti e insegnanti, che hanno assistito alle premiazioni e alle esibizioni legate alla competizione di cultura classica.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con grande partecipazione e profondo coinvolgimento la cerimonia di premiazione del Certamen Ciceronianum Normanno, ospitata dal Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa. L’iniziativa ha rappresentato il momento culminante di un percorso di studio, passione e confronto con la cultura classica, confermando il valore formativo del dialogo con i testi dell’antichità. Il brano proposto ai partecipanti, tratto dal secondo libro del De Finibus di Cicerone, ha offerto agli studenti l’occasione di confrontarsi con una delle questioni centrali del pensiero etico antico: l’esortazione rivolta a Torquato ad abbandonare l’idea che il piacere possa essere considerato il sommo bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande successo per il Certamen Ciceronianum Normanno al Liceo “Domenico Cirillo” di Aversa

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