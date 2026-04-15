Negli ultimi tempi, sui social media si parla molto di semi di chia, associandoli a benefici come la pulizia dell’organismo, la riduzione del gonfiore addominale e la disintossicazione. Queste affermazioni vengono spesso fatte attraverso video che mostrano preparazioni di bevande a base di acqua, semi di chia e succo di limone fresco. Tuttavia, al di là delle tendenze online, i semi di chia possiedono effettivamente alcune proprietà nutrizionali riconosciute.

R ipulire l’organismo, sgonfiare l’addome, disintossicare e mettere in moto l’intestino. Al momento su TikTok tutte queste azioni vengono affidate alla bevanda cleansing a base di acqua, semi di chia e succo di limone fresco. Un rimedio fai da te diventato ultra virale sulla piattaforma social, che si basa su una promessa tanto seducente, quanto ambiziosa: favorire la depurazione intestinale, con un effetto indiretto anche sul peso, oltre che sul classico addome a palloncino. Ma la bevanda detox a base di semi di chia assolve realmente a questi compiti oppure si tratta di un trend social esploso e diventato virale, ma senza reali evidenze scientifiche a supporto? Parola all’esperta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al di là dell’hype su TikTok, i semi di chia hanno proprietà nutrizionali reali che meritano attenzione

Semi di chia vs. semi di zucca: ecco chi vince la sfida della salute (e perché dovresti sceglierli subito)I semi di chia e di zucca rappresentano due pilastri dell’integrazione alimentare naturale, offrendo profili nutrizionali complementari ma distinti.

Perché se hai la pressione alta dovresti mangiare semi di chiaI semi di chia sono prodotti dalla Salvia hispanica, una pianta originaria dell’America centrale.