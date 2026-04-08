Tra rock psichedelico jazz e surrealismo | al Capitol si sale sull' astronave dei Gong

La band psichedica Gong tornerà in Italia con tre concerti, il primo dei quali si terrà giovedì 9 aprile al Capitol di Pordenone alle 21. La loro musica combina elementi di rock psichedelico, jazz e surrealismo, creando un sound che trasporta gli ascoltatori in un viaggio tra spazio e introspezione. La formazione, nota per le sue atmosfere oniriche, si esibirà in questa data nel locale della città.

Un viaggio nello spazio, ma anche dentro se stessi. La leggendaria band psichedelica dei Gong torna in Italia per tre concerti e farà tappa giovedì 9 aprile al Capitol di Pordenone, dove dalle 21.15 presenterà dal vivo il nuovo album Bright Spirit, uscito il 13 marzo.Fondata nel 1969 da Daevid. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Si parla di: Gong in concerto al Capitol di Pordenone il 9 aprile; I Gong tornano in Italia: psichedelia senza tempo e il nuovo viaggio di Bright Spirit.