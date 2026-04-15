Al Castello di Masino torna la Tre Giorni per il Giardino del FAI | il programma 2026

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Da venerdì 1° a domenica 3 maggio 2026, il Parco del Castello di Masino ospiterà la XXXIV edizione della "Tre Giorni per il Giardino". La storica mostra mercato di florovivaismo, organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, quest'anno mette al centro il tema "Radici", proponendo un.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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