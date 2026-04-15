Aiutiamo la famiglia di Shirazu

È stata avviata una raccolta fondi per sostenere i familiari di Baba Shirazu, un uomo di 61 anni residente a Rubiera, deceduto nell’incidente stradale occorso all’alba di domenica tra Modena e Marzaglia. Nell’incidente hanno perso la vita anche altri due conoscenti. La comunità si sta organizzando per fornire aiuto ai parenti del defunto in questa fase difficile.

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Baba Shirazu, il 61enne residente a Rubiera deceduto con altri due conoscenti in un incidente stradale accaduto ll’alba di domenica scorsa tra Modena e Marzaglia. L’iniziativa solidale è stata promossa dal Comune di Rubiera dopo il terribile schianto in cui sono morti tre uomini di origine ghanese. Ieri l’amministrazione rubierese, insieme ai servizi, ha incontrato i famigliari di Baba, marito e padre di cinque figli. "Abbiamo trasmesso loro la solidarietà della comunità – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. Per quanti volessero unirsi nel dare una mano alla famiglia nell’affrontare questo momento tragico ed imprevedibile da ogni punto di vista, delibereremo oggi (ieri, ndr) l’apertura di una donazione modale tramite il Comune che sarà attiva da oggi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aiutiamo la famiglia di Shirazu" Leggi anche: I colleghi di Bongiorni: “Niente potrà riempire il vuoto, ma aiutiamo la sua famiglia” Il tragico addio di Shirazu Baba. Lascia la moglie e cinque figli. Il sindaco: "Strada pericolosa"Via Aristotele è quasi deserta: lungo la via che conduce al civico numero 9 incontriamo solo un paio di residenti impegnati a pulire il vialetto...