I colleghi di Bongiorni hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Giacomo, sottolineando quanto fosse sempre sorridente e positivo al lavoro. Hanno aggiunto che, anche se nulla potrà colmare il vuoto lasciato, intendono offrire supporto alla famiglia del collega. La notizia ha suscitato grande tristezza tra chi lo conosceva, e molti ricordano il suo atteggiamento sempre gentile e disponibile.

Massa, 15 aprile 2026 – “Un dolore troppo grande. Giacomo metteva allegria solo a vederlo quando arrivava al mattino al lavoro. La sua vita era improntata sui vecchi valori della famiglia italiana, quella di una volta”. In via Dorsale, nell’area dell’ex Dalmine dove ora c’è la sede della “Tecnoservice Impianti Massa” e dove Giacomo Bongiorni lavorava da sedici anni, il dolore lo hanno trasformato in azione. E l’azione oggi è fare qualcosa per aiutare i suoi due figli. “In tanti ci hanno chiamato e continuano a chiamarci chiedendo di poter fare qualcosa per aiutare la sua famiglia. Abbiamo parlato con l’ex moglie e da lei abbiamo avuto l’autorizzazione per organizzare una raccolta fondi ”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I colleghi di Bongiorni: “Niente potrà riempire il vuoto, ma aiutiamo la sua famiglia”

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