Lo stallo per riempire la casella vuota nella Giunta Leccese | le trattative proseguono

La sede di assessora alla Giustizia a Bari resta vuota. Le trattative tra i partiti per trovare un sostituto sono ancora ferme. La decisione di Elisabetta Vaccarella di lasciare il ruolo e passare in Consiglio regionale ha lasciato un vuoto che ancora non trova una soluzione. La politica locale aspetta, senza risposte chiare, di capire come si muoveranno le trattative nei prossimi giorni.

Non ancora colmata la postazione del Wrlfare dopo l'addio di Elisabetta Vaccarella, approdata in Regione. La difficile mediazione sul rimpasto Tutto, per ora, tace. E' ancora vacante il posto nella Giunta comunale di Bari occupato fino a pochi giorni fa da Elisabetta Vaccarella, dimessasi da assessora alla Giustizia per approdare in Consiglio regionale. Un'assenza che potrebbe non essere colmata nei prossimi giorni. Proseguono, infatti, i movimenti sotterranei tra i partiti della maggioranza, alla ricerca di una quadra difficile da trovare. Dai corridoi di Palazzo della Città emergerebbe uno stallo al momento senza un'uscita.

