Ispra | 8 domande alla giunta la palestra è ferma da 9 mesi

A Ispra, il gruppo di minoranza ha rivolto otto domande alla giunta comunale riguardo alla palestra polifunzionale, che è ferma da nove mesi. La questione ha portato a un confronto acceso tra le parti, con l’opposizione che ha evidenziato il blocco dei lavori e chiesto chiarimenti sulla situazione attuale dell’opera pubblica. La disputa riguarda direttamente il mantenimento e lo stato di avanzamento del progetto.

La tensione politica si è accesa a Ispra, dove il gruppo di minoranza ha lanciato un formale atto d'accusa contro la giunta comunale per l'abbandono dell'opera pubblica destinata alla palestra polifunzionale. A distanza di nove mesi dal consiglio straordinario del giugno 2025, l'area ex-Camiceria Leva rimane ferma, senza che siano stati avviati i lavori per un investimento pubblico superiore ai due milioni di euro. L'iniziativa parte da Massimiliano Balestrero, capogruppo di ISPiRA, che ha depositato una nuova interrogazione scritta indirizzata direttamente alla sindaca Rosalina Di Spirito e all'intera amministrazione. Il cuore della questione non risiede solo nella mancata esecuzione dei cantieri, ma nell'assenza totale di trasparenza su come l'amministrazione stia gestendo gli impegni presi pubblicamente in sede consiliare.