Ivana Spagna narra la sua esperienza tra successi musicali, delusioni e aspirazioni personali. Ricorda il dolore vissuto durante il Festival di Sanremo nel 1998 e spiega di giocare al Lotto per sostenere gli animali. La cantante descrive i momenti più intensi della sua vita e i sogni che ha coltivato nel corso degli anni, offrendo uno sguardo diretto sulla sua storia.

Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Ivana Spagna ripercorre carriera e momenti difficili, dal dolore di Sanremo 1998 al sogno di costruire un rifugio per animali abbandonati La cantante Ivana Spagna, voce iconica della musica italiana e internazionale, ha raccontato alcuni momenti intimi della sua vita in un’intervista rilasciata a Repubblica. L’artista veneta ha parlato della sua carriera, delle difficoltà affrontate negli anni e del grande amore che nutre per gli animali, rivelando anche un sogno personale per cui continua a tentare la fortuna al Lotto. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ivana Spagna racconta la sua vita tra musica, delusioni e sogni: «Gioco al Lotto per aiutare gli animali»

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