L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato una nuova guida rivolta ai cittadini, con l’obiettivo di aiutarli a riconoscere e evitare truffe o trattamenti falsi disponibili online. La pubblicazione si inserisce in un’azione di prevenzione volta a tutelare la salute pubblica, evidenziando i rischi legati all’acquisto di prodotti non controllati attraverso piattaforme digitali. La guida fornisce indicazioni pratiche per fare acquisti sicuri e affidabili.

L’Agenzia Italiana del Farmaco lancia una guida per proteggere i pazienti da pratiche pericolose e false cure miracolose, acquistabili on line. Servizio Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Aifa lancia una guida per evitare truffe e cure miracolose online

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