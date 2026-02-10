safer internet day la guida per evitare le truffe online

Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer Internet Day, una giornata dedicata a promuovere l’uso sicuro di internet. Le persone si informano su come evitare truffe e rischi online, mentre le istituzioni e le aziende lanciano campagne di sensibilizzazione. Molti utenti sono ancora vulnerabili agli inganni dei cybercriminali, quindi è importante conoscere le regole di base per proteggersi. In questo giorno, si invitano tutti a essere più attenti e a usare strumenti di sicurezza quando navigano in rete.

(Adnkronos) – Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer internet day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in rete. Una ricorrenza che arriva in un momento in cui l’e-commerce è ormai parte integrante delle abitudini di consumo degli italiani: nel 2025 il valore degli acquisti online in Italia ha superato i 60 miliardi di euro, con decine di milioni di persone che ogni giorno acquistano prodotti e servizi sul web. Notoria, agenzia italiana specializzata nello sviluppo e potenziamento di e-commerce, traccia una guida per riconoscere i siti affidabili da quelli potenzialmente dannosi, dando qualche consiglio pratico e alla portata di tutti: “La sicurezza non è un requisito puramente tecnico, ma il pilastro su cui si dovrebbe basare il rapporto tra i consumatori e le aziende che vendono online. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In occasione del Safer Internet Day, Cittadinanzattiva chiede alle istituzioni di agire subito.

Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer Internet Day.

