Safer Internet Day la guida per evitare le truffe online

Da ildifforme.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer Internet Day, una giornata dedicata a promuovere l’uso sicuro di internet. Le persone si informano su come evitare truffe e rischi online, mentre le istituzioni e le aziende lanciano campagne di sensibilizzazione. Molti utenti sono ancora vulnerabili agli inganni dei cybercriminali, quindi è importante conoscere le regole di base per proteggersi. In questo giorno, si invitano tutti a essere più attenti e a usare strumenti di sicurezza quando navigano in rete.

(Adnkronos) – Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer internet day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in rete. Una ricorrenza che arriva in un momento in cui l’e-commerce è ormai parte integrante delle abitudini di consumo degli italiani: nel 2025 il valore degli acquisti online in Italia ha superato i 60 miliardi di euro, con decine di milioni di persone che ogni giorno acquistano prodotti e servizi sul web. Notoria, agenzia italiana specializzata nello sviluppo e potenziamento di e-commerce, traccia una guida per riconoscere i siti affidabili da quelli potenzialmente dannosi, dando qualche consiglio pratico e alla portata di tutti: “La sicurezza non è un requisito puramente tecnico, ma il pilastro su cui si dovrebbe basare il rapporto tra i consumatori e le aziende che vendono online. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

safer internet day la guida per evitare le truffe online

© Ildifforme.it - Safer Internet Day, la guida per evitare le truffe online

Approfondimenti su Safer Internet Day

Safer Internet Day, Cittadinanzattiva: “Servono più tutele per la salute dei minori online”

In occasione del Safer Internet Day, Cittadinanzattiva chiede alle istituzioni di agire subito.

Safer Internet Day: il web e i rischi per la Gen Z

Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer Internet Day.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

NEW! Leanovar.com Review 2026 – Scam or Legit Store Honest Check

Video NEW! Leanovar.com Review 2026 – Scam or Legit Store? Honest Check

Ultime notizie su Safer Internet Day

safer internet day laSafer Internet Day 2026: perché la sicurezza digitale non è un allarme, ma una sfida educativaSafer Internet Day: cosa dicono gli esperti sulla sicurezza digitale dei ragazzi, tra rischi reali, algoritmi e ruolo educativo di genitori e scuola ... iodonna.it

safer internet day laSafer Internet Day 2026: le regole per avvicinarsi in maniera più sicura all'AI e ai socialIl 10 febbraio si celebra il Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete promossa dalla Commissione europea, che mira non solo a sensibilizzare, ma anche ad adottare misure concr ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.