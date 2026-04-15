Aifa lancia guida per evitare truffe mediche online

Da tv2000.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato una nuova guida con l’obiettivo di aiutare i cittadini a riconoscere e evitare truffe mediche online. La pubblicazione si rivolge a chi cerca informazioni e trattamenti sanitari su internet, evidenziando i rischi di trattamenti non autorizzati o pubblicità ingannevoli. La guida fornisce indicazioni pratiche per verificare l’affidabilità delle fonti e difendersi da proposte di cure miracolose.

Per proteggere i malati e le loro famiglie da trattamenti sanitari miracolistici diffusi sul web, l’Agenzia Italiana del Farmaco pubblica una guida. E mette in guardia da terapie prive di fondamento scientifico. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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