Aifa lancia guida per evitare truffe mediche online

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato una nuova guida con l’obiettivo di aiutare i cittadini a riconoscere e evitare truffe mediche online. La pubblicazione si rivolge a chi cerca informazioni e trattamenti sanitari su internet, evidenziando i rischi di trattamenti non autorizzati o pubblicità ingannevoli. La guida fornisce indicazioni pratiche per verificare l’affidabilità delle fonti e difendersi da proposte di cure miracolose.

Per proteggere i malati e le loro famiglie da trattamenti sanitari miracolistici diffusi sul web, l’Agenzia Italiana del Farmaco pubblica una guida. E mette in guardia da terapie prive di fondamento scientifico. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Aifa lancia guida per evitare truffe mediche online Aifa lancia guida per evitare truffe mediche online Notizie correlate Aifa lancia una guida per evitare truffe e cure miracolose onlineL’Agenzia Italiana del Farmaco lancia una guida per proteggere i pazienti da pratiche pericolose e false cure miracolose, acquistabili on line. Safer Internet Day, la guida per evitare le truffe online(Adnkronos) – Oggi, 10 febbraio, si celebra il Safer internet day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in rete. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Trasparenza e dialogo: AIFA lancia due nuove iniziative per costruire un ponte tra l’Agenzia e i cittadini. Aifa: dal nuovo prontuario all’accesso ai farmaci: ecco gli obiettivi per il 2026Il documento, approvato dal CdA dell’Agenzia e ora all’attenzione delle Regioni, si inserisce nella scia della riforma organizzativa dell’Aifa e definisce una programmazione che punta a coniugare tute ... quotidianosanita.it Antibiotici ï¬‚uorochinolonici. Da Aifa documento informativo per i pazienti e guida per operatori sanitariL'obiettivo è mantenere alta l’attenzione su questa classe di antibiotici, il cui uso non appropriato, oltre a essere associato a importanti eï¬€etti indesiderati, ha un rilevante impatto sulle ... quotidianosanita.it