Nella giornata di oggi, forze dell’ordine e autorità sanitarie hanno effettuato un intervento presso un locale situato ad Aiello del Sabato. Durante i controlli sono state riscontrate gravi irregolarità che riguardano la sicurezza sul lavoro e le condizioni igieniche degli alimenti. Per questo motivo, il locale è stato chiuso in via cautelare fino al ripristino delle normative di legge.

Un’operazione congiunta tra forze dell’ordine e autorità sanitarie ha portato alla chiusura forzata di un locale ad Aiello del Sabato, dove sono state riscontrate gravi violazioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori e l’igiene degli alimenti. L’intervento, volto a garantire il rispetto delle norme per la tutela della salute pubblica, ha il coinvolgimento della Stazione dei carabinieri di Aiello del Sabato, della polizia municipale locale, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri, oltre al personale dell’ASL e della SIAE di Avellino. Norme igieniche e irregolarità contrattuali: i dettagli del controllo. Durante le verifiche effettuate all’interno della struttura, gli ispettori hanno rilevato carenze strutturali che riguardano direttamente la preparazione e la somministrazione di cibo e bevande.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aiello del Sabato: chiuso locale tra nero e igiene a rischio

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