Lo spettacolo Divorati in scena ad Aiello del Sabato

Domenica prossima, presso il teatro di Aiello del Sabato, si terrà lo spettacolo “Divorati” della compagnia La Fermata Teatro di Ariano Irpino. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che invita alla riflessione, interpretata da artisti locali e di livello nazionale. Un evento culturale che arricchisce il panorama teatrale della zona, offrendo uno spettacolo di qualità aperto a tutta la comunità.

Il prossimo spettacolo è “DIVORATI” de la Fermata Teatro di Ariano Irpino che domenica prossima saranno in scena presso il teatro di Aiello del Sabato.Un uomo in crisi si convince, gratuitamente, che sua moglie e suo fratello l’abbiano tradito. Entra quindi in un vortice di paranoie che lo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Rassegna teatrale (R)Esistiamo, ad Aiello del Sabato lo spettacolo "Oltre l'Aminta: storie d'amore e di inclusione"

Leggi anche: Aiello del Sabato omaggia Vittorio De Sica con lo spettacolo “Suspire ’e vase, Museca ’e passione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: G.A.P. Gioco d’azzardo patologico, spettacolo della Teatro del Segno al Teatro delle Spiagge.

BUONGIORNO “SALARI DIVORATI DAL CAROVITA”, “STANGATA SU SPESA E BOLLETTE”. Sono i due titoli di prima pagina di oggi rispettivamente dei giornali ‘il Resto del Carlino’ e ‘la Repubblica’: non propriamente due giornali operaisti. I dati che ha forni facebook