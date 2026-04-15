In Russia, alcune vedove di soldati morti nel conflitto in Ucraina stanno utilizzando video creati con intelligenza artificiale come modo per salutare i propri cari. Questa pratica rappresenta una delle nuove modalità di elaborazione del lutto, resa possibile dalla tecnologia digitale. Le immagini generate digitalmente permettono di rivedere i volti dei defunti, offrendo un supporto emotivo alle persone coinvolte.

In Russia, una nuova e straziante forma di elaborazione del lutto sta emergendo attraverso la tecnologia digitale, permettendo alle vedove dei soldati caduti nel conflitto in Ucraina di rivedere i propri cari tramite video generati dall’intelligenza artificiale. Con una stima di circa 200.000 militari che non sono tornati dal fronte, il bisogno di un addio impossibile si è trasformato in un mercato di neurocreatori che animano vecchie fotografie per offrire un ultimo, virtuale momento di vicinanza. Il mercato della memoria digitale tra necessità terapeutica e professionismo. L’utilizzo di strumenti avanzati di manipolazione video nasce da un vuoto emotivo profondo: la mancanza di un saluto fisico ha perso il partner in battaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e lutto in Russia: il mercato dei video per salutare i caduti

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