A Latisana la commemorazione dei caduti e dispersi in Russia

A Latisana si svolge sabato 7 febbraio la cerimonia per ricordare i caduti e i dispersi in Russia, in occasione dell’83° anniversario della battaglia di Nikolajevka. La città si prepara a rendere omaggio alle persone che hanno combattuto e mai tornate, con una manifestazione semplice e sentita.

Sabato 7 febbraio a Latisana si terrà la commemorazione annuale dei caduti e dispersi in Russia, in occasione dell'83° anniversario della battaglia di Nikolajevka. Il programma prevede alle 18.00, il raduno in Piazza Caduti della Julia; alle 18.15 l'alzabandiera e deposizione della corona ai piedi del monumento e alle 18.30 si formerà il corteo per recarsi in Duomo, dove verrà celebrata la messa. Organizzata dai gruppi di Latisana e Lastisanotta, la cerimonia vedrà la partecipazione della sezione di Udine dell'Ana, dei Gruppi Alpini del basso Tagliamento e del Comune.

