Agropoli Polichetti e il miracolo della vita | nasce Luca nonostante il ritardo di crescita fetale
A Agropoli è nato Luca, un bambino che ha superato un parto complesso durante una gravidanza ad alto rischio. La nascita si è verificata dopo un intervento di assistenza specialistica presso l’Istituto clinico mediterraneo, nonostante le difficoltà legate al ritardo di crescita fetale. La nascita rappresenta un risultato positivo per il team medico coinvolto, che ha seguito attentamente tutta la procedura.
Fiocco azzurro nonostante ogni difficoltà, ad Agropoli. Il lieto fine, per il parto complesso, portato a termine con successo dopo una gravidanza definita ad altissimo rischio, conferma il valore dell’assistenza specialistica offerta dall’Istituto clinico mediterraneo di Agropoli e delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Polichetti e il miracolo della vita ad Agropoli: nasce Luca nonostante il ritardo di crescita fetaleTempo di lettura: 2 minuti Un parto complesso, portato a termine con successo nonostante una gravidanza definita ad altissimo rischio, conferma il...
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