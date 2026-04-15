Agropoli Polichetti e il miracolo della vita | nasce Luca nonostante il ritardo di crescita fetale

A Agropoli è nato Luca, un bambino che ha superato un parto complesso durante una gravidanza ad alto rischio. La nascita si è verificata dopo un intervento di assistenza specialistica presso l’Istituto clinico mediterraneo, nonostante le difficoltà legate al ritardo di crescita fetale. La nascita rappresenta un risultato positivo per il team medico coinvolto, che ha seguito attentamente tutta la procedura.