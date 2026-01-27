Agroalimentare Confeuro | Ok numeri export ma serve strategia per piccole imprese
L’export agroalimentare italiano si avvia verso un record di circa 73 miliardi di euro, evidenziando risultati positivi per il settore. Tuttavia, Confeuro sottolinea la necessità di politiche di lungo termine e di strategie mirate, in particolare per supportare le piccole imprese, affinché possano consolidare e sostenere questa crescita nel tempo.
Confeuro: risultati positivi, ma servono politiche di lungo periodo per rafforzare il comparto. Confeuro accoglie con favore i dati che evidenziano la crescita dell’export agroalimentare italiano, che si avvia verso il record di circa 73 miliardi di euro, con un contestuale aumento del valore aggiunto del settore. Si tratta di un dato molto incoraggiante – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – soprattutto in un anno particolarmente complesso, segnato dall’avvio della questione dei dazi statunitensi e da una generale contrazione degli scambi commerciali a livello globale. Nonostante ciò, il nostro Paese continua a crescere, dimostrando una resilienza significativa dell’export agroalimentare italiano, che rappresenta un modello virtuoso e strategico per l’economia nazionale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondimenti su Confeuro Agroalimentare
L’agroalimentare e la sfida dei dazi. Il ruolo chiave delle piccole imprese
Export: così la Regione investe nelle piccole e medie imprese
Ultime notizie su Confeuro Agroalimentare
Argomenti discussi: Tajani riceve alla Farnesina l’Ambasciatore Cornado; Disservizi al PalaMalè, Ciambella: Ho chiesto risposte e interventi immediati; Sociale, Tiso(Accademia IC): Ortoterapia grande strumento a supporto dei più fragili; Mercato San Severino: Federica Giardino alla guida del PD.
Agroalimentare, Confeuro: Rincari preoccupanti. Ok l’indagine Antitrust, fare chiarezzaNapoli, 16 Gennaio - Confeuro apprende la decisione dell'Antitrust di avviare un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla Grande distribuzione organizzata ... sciscianonotizie.it
Export agroalimentare in crescitaConfeuro: l’export cresce, ma servono politiche mirate per reddito degli agricoltori e sviluppo duraturo ... irpinia24.it
Agroalimentare, #Confeuro: Ok numeri export ma serve strategia per piccole imprese x.com
Confeuro. . Il principio di reciprocità del #MERCOSUR spiegato dal presidente Confeuro @tiso_and ai microfoni di @radioromacapitale #Mercosur #mercosur #dazi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.