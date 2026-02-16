Sardegna | oltre 6,5 milioni per il fotovoltaico nelle imprese tra nuovi impianti e potenziamento di quelli esistenti

La Regione Sardegna ha assegnato oltre 6,5 milioni di euro alle imprese per sviluppare il fotovoltaico, puntando sia all’installazione di nuovi impianti sia al miglioramento di quelli già esistenti. La scelta mira a sostenere le aziende locali nel passaggio alle energie rinnovabili, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni e alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore. Tra le iniziative finanziate, ci sono anche progetti di potenziamento degli impianti solari già operativi nelle zone industriali dell’isola.

Fotovoltaico in Sardegna: oltre 6,5 milioni di euro per le imprese e il rilancio dell'energia solare. La Regione Sardegna ha stanziato oltre 6,5 milioni di euro per sostenere l'adozione di impianti fotovoltaici nelle piccole e medie imprese, incentivando sia nuove installazioni che il potenziamento di quelli esistenti. Il bando, lanciato a febbraio 2026, mira a ridurre i costi energetici delle aziende sarde e a promuovere un modello di sviluppo più sostenibile per l'isola. Un sostegno concreto per le aziende sarde. L'iniziativa regionale risponde all'esigenza di rendere più competitive le imprese sarde, spesso penalizzate dai costi energetici elevati.