Agrifiera di Pontasserchio

Dal 23 aprile al 3 maggio si terrà al Parco della Pace di Pontasserchio la 116ª edizione di Agrifiera, una fiera dedicata alle attività agricole e alle tradizioni rurali. L’evento, che si svolge ogni anno, prevede esposizioni di macchinari, prodotti alimentari e attrezzature agricole. La manifestazione si svolge in un'area all'aperto che accoglie visitatori e operatori del settore in un clima di scambio e confronto.

Torna al Parco della Pace di Pontasserchio, dal 23 aprile al 3 maggio, la 116esima edizione di Agrifiera.Undici giorni di eventi, incontri e spettacoli che ruoteranno attorno al mondo dell’agricoltura, del florovivaismo, dell’artigianato, della vita rurale, della zootecnia, della tutela.🔗 Leggi su Pisatoday.it AGRIFIERA 2026 Notizie correlate Leggi anche: Tutto pronto per l’Agrifiera: Pontasserchio diventa capitale toscana del mondo agricolo Calcio. Seconda: Pontasserchio vince il derbyPisa 23 febbraio 2026 – In Seconda Categoria si è giocata la ventiduesima giornata di campionato, la settima del girone di ritorno. Una raccolta di contenuti Tutto pronto a Pontasserchio per l'edizione 2026 di AgrifieraAgrifiera 2026 è alle porte. È ormai tutto pronto a Pontasserchio (PI), frazione del Comune di San Giuliano Terme, per la 116esima edizione di una delle ... gonews.it Tutto pronto per l’Agrifiera: Pontasserchio diventa capitale toscana del mondo agricoloDal 23 aprile al 3 maggio oltre cento eventi tra tradizione, innovazione e spettacolo. Per la seconda volta sarà una fiera diffusa: le iniziative si estenderanno oltre l’area principale, coinvolgendo ... msn.com