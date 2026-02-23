Calcio Seconda | Pontasserchio vince il derby

Pontasserchio ha conquistato la vittoria nel derby contro un avversario diretto, grazie a un gol decisivo segnato nel secondo tempo. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con continui scambi di possesso e occasioni da gol da entrambe le squadre. L’intensità cresceva, e alla fine, la determinazione dei giocatori di Pontasserchio ha fatto la differenza. La vittoria permette alla squadra di consolidare la posizione in classifica e di mantenere alta la motivazione.

Pisa 23 febbraio 2026 – In Seconda Categoria si è giocata la ventiduesima giornata di campionato, la settima del girone di ritorno. A meno otto turni dalla fine della stagione regolare, si prospetta un gran rush finale. Ventidue le reti realizzate nelle otto sfide di questa giornata che ha visto tre vittorie interne, una esterna e ben quattro pareggi, tutti e quattro con un perfetto 1 – 1. In testa il Crespina che travolge 3 – 0 il Santa Maria a Monte tra le mura amiche. Sono cinquantatre i punti per la capolista, ben undici di vantaggio sulla più diretta inseguitrice Corazzano. Corazzano che fa il suo compito, e lo fa anche bene superando con un perentorio 5 – 1 una compagine buona come quella dell' Atletico Cascina settimo.