L'Assemblea legislativa ha approvato una nuova normativa regionale dedicata al settore agricolo. Sono stati allocati 12 milioni di euro destinati a sostenere le aziende agricole, gli allevamenti e le attività legate alle risorse idriche presenti nella regione. La decisione mira a garantire interventi di tutela e sviluppo delle attività agricole e zootecniche locali. La misura coinvolge diversi aspetti della filiera e delle pratiche di gestione delle risorse naturali.

L’Assemblea legislativa ha dato il via libera alla nuova normativa regionale per il settore primario, stanziando 12 milioni di euro per sostenere le imprese che operano nei campi, negli allevamenti e nelle acque della nostra regione. Il provvedimento prevede l’erogazione di 4 milioni di euro ogni anno per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di offrire stabilità ai comparti agricolo, zootecnico e ittico in un periodo di forti tensioni economiche. La decisione politica ha una netta divisione tra le forze in maggioranza e quelle all’opposizione. Il fronte composto da Pd, Avs, Civici, M5s e Rete civica ha sostenuto la proposta della Giunta, considerandola uno strumento necessario per dare ordine al mondo rurale e rispondere alle necessità concrete dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura: 12 milioni per salvare campi, allevamenti e api

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