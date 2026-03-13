Gonzaga | 12 comuni limitano gli allevamenti per salvare

A Gonzaga, dodici comuni hanno deciso di limitare gli allevamenti intensivi nel tentativo di preservare l’ambiente e la salute pubblica. La discussione sulla questione si è riaccesa con forza, dopo che la maggioranza del gruppo Vivere Gonzaga ha confermato il proprio sostegno al nuovo regolamento comunale, rispondendo all’apertura al dialogo proposta dalla minoranza Gonzaga in Testa.

Il dibattito sugli allevamenti intensivi a Gonzaga si è riaperto con forza. La lista di maggioranza Vivere Gonzaga ha risposto all’apertura al dialogo proposta dalla minoranza Gonzaga in Testa, confermando però la validità del nuovo regolamento comunale. L’obiettivo dichiarato non è bloccare l’agricoltura, ma gestire le richieste di ampliamento degli insediamenti per proteggere la filiera del Parmigiano Reggiano. Dati specifici del territorio mantovano mostrano che 12 comuni su 16 dell’area di produzione hanno già adottato limitazioni severe. La capogruppo Antonella Bernardelli sottolinea come il regolamento serva a tutelare la zootecnia tradizionale e familiare contro l’eccessiva concentrazione di capi animali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gonzaga: 12 comuni limitano gli allevamenti per salvare Articoli correlati Il patto della Regione per "salvare" gli alloggi sfitti: la mappa dei comuni e delle case candidateLa crisi abitativa in Emilia-Romagna colpisce sempre più famiglie: case vuote e affitti inaccessibili mettono a dura prova il potere d’acquisto. Perché non dimagrisco? I 12 errori più comuni secondo gli espertiSì', quando si parla di perdita di peso, spesso vengono proposte diete lampo e soluzioni “miracolose” che promettono risultati rapidi.