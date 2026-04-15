Aggressioni continue ad una donna nonostante le disposizioni del giudice | 27enne in carcere

Nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno eseguito un'operazione riguardante un episodio di violenza di genere. Un uomo di 27 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver più volte violato le disposizioni del giudice, non rispettando le restrizioni imposte in precedenza. La vicenda si inserisce in un quadro di continue aggressioni nei confronti di una donna.

Avrebbe costantemente violato le disposizioni del giudice e alla fine è stato portato in carcere. È scattata nel pomeriggio di lunedì 23 marzo l'operazione dei carabinieri della compagnia di Villafranca, in merito ad un altro episodio di violenza di genere: destinatario di un'ordinanza di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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