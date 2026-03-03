Una donna di 40 anni è stata arrestata e portata in carcere dopo aver aggredito un vigilante nel supermercato Prix di via Divisione Acqui a Brescia. L’episodio si aggiunge a una serie di incidenti che coinvolgono furti e aggressioni all’interno di negozi della zona. La polizia ha confermato l’intervento e l’arresto della donna, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

Ancora un episodio di violenza in un supermercato cittadino. Protagonista, questa volta, una donna di 40 anni che è finita in carcere dopo aver aggredito l’addetto alla sicurezza del discount Prix di via Divisione Acqui, a Brescia. L’episodio si è verificato domenica 1 marzo all’interno del supermercato del quartiere Primo Maggio: secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe tentato di oltrepassare le casse senza pagare la merce che aveva prelevato dagli scaffali. Fermata dal vigilantes in servizio, avrebbe reagito con violenza, scagliandosi contro di lui nel tentativo di guadagnare l’uscita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che l’hanno arrestata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Razzie nei supermercati e aggressioni ai vigilantes: donna finisce in carcere

