Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Castelfranco di Sotto, nel gennaio 2026, dopo aver violato le restrizioni imposte dal braccialetto elettronico. Nonostante le misure di controllo, ha continuato a perseguitare una donna, portando alla sua incarcerazione. L’intervento dei carabinieri ha garantito l’applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

Castelfranco 22 gennaio, 2026 – I carabinieri di Castelfranco di Sotto, hanno arrestato un uomo di 40 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a una donna, con l'ausilio del braccialetto elettronico, a seguito di precedenti condotte riconducibili al reato di atti persecutori (stalking). Nonostante il dispositivo elettronico ne segnalasse la posizione, l'uomo ha adottato strategie elusive per continuare a tormentare la vittima. In diverse occasioni, pur mantenendosi formalmente alla distanza imposta, ha indirizzato alla donna gravi offese e frasi denigratorie, palesando una totale inottemperanza allo spirito della misura e una persistente volontà di sopraffazione psicologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perseguita una donna nonostante il braccialetto elettronico, finisce in carcere

