A Cerignola, un operatore dei servizi ambientali è stato aggredito, portando i lavoratori a proclamare lo stato di agitazione. La protesta nasce dalla mancata risposta a un allarme lanciato il 23 marzo, che segnalava problemi legati alla sicurezza sul luogo di lavoro. I dipendenti chiedono interventi immediati per tutelare l’incolumità di chi svolge quotidianamente questa attività, evidenziando come la questione della sicurezza sia prioritaria.

Avevamo lanciato l'allarme il 23 marzo, ma siamo rimasti inascoltati, ora basta: la sicurezza non è un optional. L’aggressione brutale ai danni di un operatore ambientale a Cerignola rappresenta l’epilogo drammatico di una scia di violenza che la FP CGIL Foggia aveva puntualmente e formalmente denunciato. Non si tratta di un episodio isolato, ma del fallimento di chi, pur avvertito, non ha mosso un dito per proteggere i lavoratori. Una denuncia rimasta lettera morta. È necessario che l’opinione pubblica e le istituzioni sappiano: già in data 23 marzo, questa Segreteria Territoriale aveva inviato una nota ufficiale segnalando il clima di insicurezza presso le isole ecologiche mobili.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - ?Aggressione operatore servizi ambientali: proclamazione dello stato di agitazione a Cerignola

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