Servizi educativi del Comune sindacati in stato di agitazione | Subito un tavolo in prefettura

I servizi educativi del Comune sono al centro di una crisi aperta, con i sindacati in stato di agitazione. Questa situazione nasce dalla mancanza di un accordo su stabilizzazioni e miglioramenti, e i rappresentanti dei lavoratori chiedono con fermezza un incontro immediato in Prefettura. Un esempio concreto è la richiesta di un tavolo che affronti le incertezze occupazionali e definisca un piano a lungo termine per il settore.

La richiesta proviene da Ugl e Uil, che denunciano "gravi criticità strutturali" responsabili di aver prodotto una situazione definita “insostenibile” “Si convochi urgentemente un tavolo in Prefettura, si stabilizzino i lavoratori precari e si metta mano a un piano strutturale che garantisca sicurezza e qualità del servizio”. I sindacati dei servizi educativi del Comune di Trieste hanno proclamato lo stato di agitazione disponendo, “come prima azione di protesta”, il blocco totale degli straordinari da parte di tutto il personale coinvolto. Il motivo che ha indotto Ugl e Uil a prendere la decisione è riferito alla “gravi criticità strutturali", che avrebbero prodotto una situazione che viene definita “insostenibile”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

I lavoratori del Comune di Ferrara sono ancora in stato di agitazione.

Tregua in Sanitaservice: dopo l’incontro in prefettura a Brindisi, lo stato di agitazione dei dipendenti è stato sospeso.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Open Day: i servizi educativi 0/3 anni si presentano alla citta’; Open Day Servizi Educativi Privati Nidi E Scuole Dinfanzia Della Citt; Avviso pubblico Contributi servizi educativi; Spazi di ascolto scolastici, il Comune presenta in Regione la figura dello psicologo.

Servizi educativi 0-6, presentate in Commissione le misure adottate dal ComuneL'assessora Rita Bruzzone: Vogliamo garantire i diritti dei bambini, delle famiglie e la dignità dei lavoratori, superando le criticità del passato ... lavocedigenova.it

Infanzia, bandi e concorsi comunali fanno il pieno di candidature. Bruzzone: Ora lavoriamo per il prossimo annoInfanzia, bandi e concorsi comunali fanno il pieno di candidature. Bruzzone: Ora lavoriamo per il prossimo anno ... msn.com

Avviso importante per i genitori: verifica pagamenti servizi educativi e scolastici Si informano tutte le famiglie che l’Amministrazione Comunale sta effettuando una verifica sui pagamenti relativi ai servizi educativi (nidi d’infanzia) e scolastici per gli anni dal 2 facebook