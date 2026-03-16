Colser e Meridionale Servizi il Cobas annuncia lo stato d' agitazione

Il Cobas ha annunciato lo stato di agitazione dei dipendenti di Colser e Meridionale Servizi a Brindisi, opponendosi al blocco delle assunzioni e dei concorsi nelle aziende Sanitaservice pugliesi. La comunicazione, firmata da Roberto Aprile e diffusa oggi, lunedì 16 marzo 2026, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici di entrambe le aziende. La decisione si basa sulla volontà di contestare le misure adottate dalle società.

Il sindacato dice "no" al blocco delle assunzioni e concorsi nelle Sanitaservice pugliesi: "Grave sofferenza, in termini di personale, delle società, con altrettanto gravi ripercussioni sui servizi" BRINDISI - Il Cobas dice “no” al blocco delle assunzioni e concorsi nelle Sanitaservice pugliesi. Con una nota firmata da Roberto Aprile e diramata oggi, lunedì 16 marzo 2026, il sindacato dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori e lavoratrici della Colser e della Meridionale Servizi che svolgono lavori di pulizie per conto della Asl Brindisi. La sigla “dichiara guerra alla Regione Puglia, perché i tagli alla sanità li inizia sempre dalla parte sbagliata, dalla parte di chi non ha nessuna colpa”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Servizi educativi del Comune, sindacati in stato di agitazione: "Subito un tavolo in prefettura"La richiesta proviene da Ugl e Uil, che denunciano "gravi criticità strutturali" responsabili di aver prodotto una situazione definita... Sacmi riduce lo smart working, proclamato lo stato di agitazione: “Dipendenti penalizzati”La riduzione dello smart working accende il confronto tra sindacati e azienda alla Sacmi. Una selezione di notizie su Meridionale Servizi Discussioni sull' argomento Pulizie negli ospedali della Asl Brindisi: Internalizzare il servizio in Sanitaservice; Brindisi, riaffiora nel porto la storica ferrovia Decauville: associazioni chiedono tutela e valorizzazione del tratto emerso; CAOS AL PRONTO SOCCORSO DEL PERRINO, CAROLI (FDI): QUANTO ACCADUTO LA NOTTE SCORSA OFFENDE LA DIGNITÀ DEI PAZIENTI – Brindisi Libera. Cobas Brindisi:stato di agitazione colser -meridionale serviziIl Sindacato Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti e delle dipendenti di Colser e Meridionale Servizi per ottenere con la lotta l’internalizzazione all’interno di Sanitaservice . L ... brindisilibera.it Un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale per migliorare l’accesso ai servizi e la comunicazione con i consorziati. È la nuova iniziativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - facebook.com facebook Affidato il servizio di Gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro e il relativo servizio di trasporto in autoambulanza a favore di tutti gli utenti portuali. La news: facebook.com/share/p/1HVdCt… x.com