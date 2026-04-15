Aggressione e rapina fuori da un bar denunciati tre uomini

Da chietitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 16 marzo, fuori da un bar nel centro di Francavilla al Mare, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto tre uomini. I carabinieri hanno avviato le indagini e, successivamente, hanno denunciato i tre soggetti per rapina e lesioni personali. L’episodio ha generato attenzione tra i residenti, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili.

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri per rapina e lesioni personali in relazione a un’aggressione avvenuta lo scorso 16 marzo a Francavilla al Mare, nei pressi di un bar del centro.Si tratta di un 47enne di origine albanese, un 46enne residente in provincia di Pescara e un 48enne.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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