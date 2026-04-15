Aggressione e rapina fuori da un bar denunciati tre uomini

Lo scorso 16 marzo, fuori da un bar nel centro di Francavilla al Mare, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto tre uomini. I carabinieri hanno avviato le indagini e, successivamente, hanno denunciato i tre soggetti per rapina e lesioni personali. L’episodio ha generato attenzione tra i residenti, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili.

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri per rapina e lesioni personali in relazione a un’aggressione avvenuta lo scorso 16 marzo a Francavilla al Mare, nei pressi di un bar del centro.Si tratta di un 47enne di origine albanese, un 46enne residente in provincia di Pescara e un 48enne.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Weekend di furti nei supermercati: denunciati tre uomini, uno risponde di tentata rapinaFine settimana movimentato in alcuni supermercati della provincia di Piacenza, dove i carabinieri sono intervenuti per due distinti episodi di furto... Quattro consegne interrotte da rapina in Brianza: tre minorenni fermati dopo l’aggressione a ciclisti urbaniQuattro consegne sono state interrotte in Brianza nel corso di una violenta azione criminale che ha coinvolto ciclisti urbani impegnati nel servizio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Ragazzo 21enne accoltellato in centro, restano in carcere i due aggressori; Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome; Tentano una rapina in via Clavature, ma le vittime sono un agente e un finanziere fuori servizio. Bologna, tenta di rapinare un poliziotto fuori servizio in via Clavature: arrestato 17enneUn giovane tunisino è stato arrestato in centro a Bologna per tentata rapina aggravata ai danni di un agente fuori servizio. virgilio.it Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeIl 56enne è stato attaccato in via di Novoli: ha perso molto sangue, non è in pericolo di vita. A soccorrerlo un ufficiale della Croce rossa: Chiedeva aiuto, ho cercato di fermare l’emorragia. lanazione.it Le immagini di una delle telecamere, puntata in direzione del kebab di piazza Palma, mostrerebbe bene il momento iniziale dell'aggressione che ha portato all'omicidio di #GiacomoBongiorni facebook A Massa migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni, morto dopo un’aggressione x.com