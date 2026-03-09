Weekend di furti nei supermercati | denunciati tre uomini uno risponde di tentata rapina

Durante il fine settimana nella provincia di Piacenza, i carabinieri sono intervenuti in due supermercati per due episodi di furto avvenuti tra sabato 7 e domenica 8 marzo. In totale sono state denunciate tre persone, con uno dei soggetti che risponde anche di tentata rapina. Gli investigatori hanno identificato e segnalato gli autori degli episodi, senza ulteriori dettagli sui risvolti delle indagini.

Fine settimana movimentato in alcuni supermercati della provincia di Piacenza, dove i carabinieri sono intervenuti per due distinti episodi di furto avvenuti tra sabato 7 marzo e domenica 8 marzo, portando complessivamente alla denuncia in stato di libertà di tre persone. Il primo episodio si è verificato sabato all’interno del supermercato “Famila” di Castelsangiovanni. Al termine degli accertamenti svolti dai militari della stazione carabinieri di Borgonovo, è stato denunciato uno straniero di 51 anni, residente nel territorio. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo avrebbe agito insieme a un complice, rubando dagli scaffali merce alimentare per un valore complessivo di circa 85 euro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

