Quattro consegne interrotte da rapina in Brianza | tre minorenni fermati dopo l’aggressione a ciclisti urbani

Quattro consegne di cibo sono state interrotte in Brianza da una rapina violenta. Tre minorenni sono stati fermati dopo aver aggredito alcuni ciclisti urbani, che stavano effettuando le consegne. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Quattro consegne sono state interrotte in Brianza nel corso di una violenta azione criminale che ha coinvolto ciclisti urbani impegnati nel servizio di delivery. L’episodio si è verificato in diverse zone della provincia, tra cui località di confine tra Monza e Lecco, in un arco temporale compreso tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio di venerdì scorso. I quattro rider, tutti under 30, sono stati aggrediti da un gruppo di tre giovani, tutti minorenni, che li hanno colpiti con pugni e calci prima di sottrarre loro telefoni cellulari e denaro contante. Le aggressioni sono state registrate da telecamere di sicurezza e da dispositivi indossabili dai rider, che hanno attivato allarmi di emergenza e chiamato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha fermato tre minorenni coinvolti in una baby gang responsabile di una rapina e violenza ai danni di un giovane di 19 anni in via Pratese.

Due sedicenni e un diciottenne avevano accerchiato e aggredito a Seveso quattro giovani impegnati nelle consegne, rubando denaro e bancomat e persino gli ordini che trasportavano facebook