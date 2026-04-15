Aggressione con mannaia a Sondrio | confermato il carcere per il 30enne

Un uomo di 30 anni è stato portato davanti al giudice per le indagini preliminari dopo essere stato arrestato a Sondrio con l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è avvenuto sabato 11 aprile in via Maffei, in seguito a un’aggressione con una mannaia nei confronti di un altro uomo, entrambi di nazionalità nigeriana. Il giudice ha disposto il carcere per il sospettato.

È comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Antonio De Rosa il 30enne di nazionalità nigeriana arrestato nel pomeriggio di sabato 11 aprile a Sondrio con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un connazionale, al culmine di una violenta aggressione avvenuta in via Maffei.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in... Leggi anche: Aggressione in strada con una mannaia: arrestato un 30enne Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidio; Lite colpi di mannaia in strada a Sondrio: 30enne arrestato per tentato omicidio; Massacrato con una mazza da golf e un’ascia dopo lite nel traffico: tre arresti per tentato omicidio al Quartaccio; Aggressione in strada con una mannaia: arrestato un 30enne. Sondrio, aggressione con mannaia: arrestato 30enne per tentato omicidioAlla luce degli elementi raccolti – filmati, testimonianze, arma sequestrata e dinamica accertata – i Carabinieri hanno proceduto all'arresto del 30enne per il reato di tentato omicidio. Su ... intornotirano.it Aggressione in strada con una mannaia: arrestato un 30enneLo sconcertante episodio sabato nella vicina Sondrio: all'origine della lite futili motivi. L'uomo incastrato dai racconti di alcuni testimoni e dalle immagini della videosorveglianza. L'accusa è di t ... leccotoday.it Quanto successo quel pomeriggio nel giardino di via Giulia è stato immortalato dai telefoni cellulari di alcuni dei ragazzini presenti. Uno di quei video poi è stato fatto anche circolare, quasi a voler esibire quella vigliacca e violenta aggressione. Era finito anch - facebook.com facebook Aggressione a Campodipietra, la vittima operata per un'emorragia cerebrale. E' in prognosi riservata al Neuromed di Pozzilli. E' stato colpito al culmine di una lite degenerata in un'abitazione privata. #IoSeguoTgr x.com