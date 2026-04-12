Aggressione in strada con una mannaia | arrestato un 30enne

Sabato pomeriggio a Sondrio un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un giovane con una mannaia in strada. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo l’incidente, quando carabinieri e polizia locale sono intervenuti e hanno fermato l’aggressore in flagranza di reato. L’episodio si è verificato in una zona centrale della città, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Aggredisce un giovane in strada con una mannaia, arrestato un 30enne. Lo sconcertante episodio è accaduto nel p0meriggio di sabato nella vicina Sondrio, quando i carabinieri della Compagnia di Sondrio e il personale della Polizia locale hanno colto in flagranza di reato l'uomo, di origini.🔗 Leggi su Leccotoday.it Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in... Italia, aggressione con una mannaia in strada: panico in cittàViolenta aggressione nel primo pomeriggio a Sondrio, dove un uomo è stato colpito al collo con una mannaia al termine di una lite. Gangland Street Murder Caught On CCTV! Kieron Brown + 8 More UK Killers