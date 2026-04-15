Aggiornamento GI scelta scuole prima fascia | domande dal 27 aprile all’11 maggio AVVISO

A partire da lunedì 27 aprile, i docenti precari iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento potranno presentare le domande di aggiornamento o inserimento nelle prime fasce. La finestra temporale rimarrà aperta fino all’11 maggio, dando la possibilità di modificare o integrare le proprie posizioni prima di eventuali incarichi. L’avviso è rivolto a migliaia di insegnanti che si preparano a aggiornare i propri dati in vista delle prossime assegnazioni.

Scatta lunedì 27 aprile la finestra di aggiornamento per migliaia di docenti precari iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’avviso n. 9931, ha ufficializzato l’apertura delle funzioni telematiche per l’inserimento e l’aggiornamento delle sedi nelle graduatorie d’istituto di prima fascia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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