Agenti sempre più vittime di violenze da parte dei malviventi il sindacato | Colpire un poliziotto significa colpire lo Stato

Gli agenti di polizia sono sempre più spesso vittime di aggressioni da parte di individui coinvolti in attività illecite. Il sindacato di riferimento ha espresso forte sdegno per i recenti episodi di violenza, sottolineando che attaccare un ufficiale significa attaccare lo Stato stesso. I rappresentanti del sindacato hanno ricordato che gli interventi delle forze dell’ordine sono finalizzati a mantenere la sicurezza e la legalità, anche in situazioni di grande tensione.

Il Sap, Sindacato autonomo di polizia, esprime il “più profondo sdegno per i gravi episodi di violenza commessi contro gli appartenenti alla Polizia di Stato, ancora una volta finiti nel mirino durante interventi svolti per garantire sicurezza e legalità”. Nel primo episodio, avvenuto nell’area.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Farwest, dentro i movimenti antagonisti: ecco chi vuole colpire lo Stato Trump: “in Iran non c’è più nulla da colpire”La guerra in Iran “potrebbe finire presto perché non c’è praticamente più nulla da colpire”.