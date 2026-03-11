Trump | in Iran non c’è più nulla da colpire

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra in Iran potrebbe concludersi presto perché, a suo avviso, non ci sono più obiettivi militari da colpire. La sua affermazione è arrivata durante un colloquio telefonico con il sito Axios, nel quale ha sottolineato la mancanza di obiettivi strategici ancora disponibili nel paese. La dichiarazione è stata fatta senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

La guerra in Iran “potrebbe finire presto perché non c’è praticamente più nulla da colpire”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un breve colloquio telefonico con Axios. “Ci sono solo piccole cose qua e là. Quando vorrò che finisca, finirà”. ”L’operazione guidata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro Benjamin Netanyahu continuerà senza limiti di tempo, finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi e non vinceremo la campagna”. Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, a seguito di una valutazione della situazione tenutasi nel quartier generale della Difesa, insieme al capo di stato maggiore, il capo dell’intelligence militare e il capo del comando del fronte interno, tra gli altri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

