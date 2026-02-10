Farwest dentro i movimenti antagonisti | ecco chi vuole colpire lo Stato

Gli antagonisti di sinistra manifestano contro le Olimpiadi invernali. Da Torino a Milano, i loro scontri si fanno sempre più violenti. La polizia ha già registrato diversi incidenti durante i cortei e i cortei sono spesso finiti nel caos. La questione ora si sposta sull’obiettivo di questi gruppi, che sembrano voler colpire lo Stato stesso. Martedì sera, Salvo Sottile approfondirà questa dinamica nel nuovo episodio di “Farwest”.

Dagli scontri di Torino al corteo No Olimpiadi a Milano. Parte dalla manifestazione dei gruppi antagonisti di sinistra contro le Olimpiadi invernali l'inchiesta che apre il nuovo appuntamento con "Farwest", la trasmissione di Salvo Sottile in onda martedì 10 febbraio alle 21.20 su Rai 3. A una settimana dagli scontri di Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, cinquemila persone hanno sfilato a Milano, unite nella protesta contro la presenza dell'Ice e contro i grandi eventi in città. Le telecamere di "Farwest" le hanno seguite fino agli scontri scoppiati nel quartiere Corvetto.

