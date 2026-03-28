Durante una riunione nazionale a Perugia, il presidente degli agenti di commercio di una associazione di categoria ha espresso preoccupazione per il calo degli agenti, in particolare tra i giovani. I numeri mostrano una diminuzione costante di professionisti attivi nel settore, sollevando dubbi sulla continuità futura di questa attività. La partecipazione di un segretario di categoria ha accompagnato i lavori dell’evento.

A mettere in evidenza la criticità è stato oggi 28 marzo Carlo Trevisan, presidente della Fnaarc Confcommercio Padova. Solo il 19% ha meno di 40 anni, mentre cresce il peso delle fasce più mature «Preoccupati per i numeri. E dunque preoccupati per il futuro della professione». Carlo Trevisan, presidente degli agenti e rappresentanti di commercio della Fnaarc Confcommercio Padova, ha partecipato ai lavori della due giorni nazionale organizzata a Perugia dove, presente anche il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, si sono confrontati istituzioni, rappresentanti territoriali e operatori del comparto e nel corso della quale sono stati presentati i dati sullo stato dell’arte della categoria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Agenti di commercio in calo e sempre meno giovani: è allarme

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