Ginosa lancia CreativaMente 2.0 | nuovi percorsi tra cinema e IA

Sabato 11 aprile 2026, presso la sede della Community Library, si è tenuta la presentazione di CreativaMente 2.0 a Ginosa, un progetto che intende sviluppare nuovi percorsi tra cinema e intelligenza artificiale. L'iniziativa fa parte delle politiche giovanili del Comune e mira a coinvolgere i giovani in attività legate alla creatività digitale e cinematografica. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e giovani studenti.

Sabato 11 aprile 2026, presso la sede della Community Library, è stata presentata l’evoluzione delle politiche giovanili a Ginosa attraverso il programma CreativaMente 2.0. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, punta a coinvolgere le nuove generazioni di Ginosa e Marina di Ginosa in percorsi formativi e sociali della durata di sei mesi, strutturati grazie alla collaborazione con diverse realtà associative del territorio. Un catalogo di competenze tra tecnologia, media e cittadinanza attiva. Il piano d’azione si snoda attraverso una serie di progetti specifici che toccano ambiti diversificati, dalla produzione audiovisiva alla gestione manageriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginosa lancia CreativaMente 2.0: nuovi percorsi tra cinema e IA CreativaMente 2.0, a Ginosa nuovi progetti per i giovani tra formazione e partecipazioneTarantini Time QuotidianoNuovo impulso alle politiche giovanili a Ginosa, dove sabato 11 aprile 2026, nella Community Library, sono stati illustrati... Lavori tra via Bramante, via Torino e via Correnti: tram Atm deviati. I nuovi percorsiPronti a partire due interventi di riqualificazione della sede stradale e di sostituzione dei binari in tre vie del centro di Milano: via Bramante...