Agenti di commercio | rinnovato il consiglio direttivo del sindacato Saaric – Usarci Udine – Trieste - Gorizia

A Udine si è tenuta l’assemblea degli associati al sindacato degli agenti di commercio “Saaric – Usarci Udine – Trieste – Gorizia” nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Durante l’incontro è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, che ora dovrà eleggere il nuovo presidente. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti dalle diverse province interessate, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla rappresentanza e alle attività del sindacato.

Si è svolta a Udine, presso la Sala Valduga della CCIAA di Pordenone-Udine, l’assemblea degli associati al sindacato degli agenti di commercio “Saaric – Usarci Udine – Trieste – Gorizia”, che ha portato al rinnovo del Consiglio Direttivo, chiamato ad eleggere il nuovo Presidente nell’arco delle.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rinnovato il consiglio direttivo della Vab Rinnovato il Consiglio direttivo di Federfarma: presidente Donatella MartucciNella giornata di oggi, domenica 29 marzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Federfarma Brindisi per il triennio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il commercio del prodotto fresco è un'attività rischiosa; Confesercenti rinnova gli organi dirigenti; Ad Asti il ricordo degli agenti Giovanni Lanza e Mario Salvinelli nel 174° anniversario della Polizia di Stato; L'Agenzia del demanio rinnova la concessione dell'Abbazia di San Giorgio. Lavoro, gli agenti di commercio in assemblea: Occorre rinnovare il contratto collettivoPisa, 16 dicembre 2025 – Si è svolta lunedì 15 dicembre presso la sede della Confcommercio di Pisa l’assemblea degli agenti FNAARC della provincia di Pisa, un incontro costruttivo per fare il punto ... lanazione.it Agenti di Commercio, convocati gli stati generali a RosetoROSETO DEGLI ABRUZZI – Un'importante occasione di incontro si preannuncia per il 18 aprile alle ore 9:15 presso il Villaggio Lido d’Abruzzo, dove si svolgerà il 1° Meeting Regionale Agenti di Commerci ... ekuonews.it Fiamme sul balcone di una camera al secondo piano della casa anziani di Gordevio, martedì 14 aprile. A titolo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione di parte dello stabile. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Po - facebook.com facebook Martedì 14 aprile, un agente di polizia e tre civili, tra cui un bambino, sono stati uccisi e altri nove feriti, tra cui agenti di polizia e passanti, alcuni in condizioni critiche, a seguito di un raid aereo israeliano che ha preso di mira un veicolo della polizia appartenent x.com