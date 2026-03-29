Rinnovato il Consiglio direttivo di Federfarma | presidente Donatella Martucci

Nella giornata di domenica 29 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Federfarma Brindisi per il triennio 20262028. Il nuovo presidente è stato eletto e il Consiglio si è aggiornato con i membri scelti per il prossimo mandato. La nomina avviene in un momento di cambiamenti all’interno dell’associazione.

Nella giornata di oggi, domenica 29 marzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Federfarma Brindisi per il triennio 20262028. L’associazione Federfarma Brindisi rappresenta le 119 farmacie private della provincia di Brindisi convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Le votazioni, che hanno visto la grande partecipazione dei titolari di farmacia della provincia di Brindisi, hanno di fatto confermato la fiducia al Consiglio uscente in parte rinnovato nella sua composizione. A seguito della proclamazione degli eletti, si è riunito il primo Consiglio che ha così attribuito le cariche sociali: presidente Donatella Martucci, vicepresidente Piergiorgio Perrino, segretario Italo Albanese, tesoriere Salvatore Leo, consiglieri Caputo Rosa, Leonardo Pistone e Mariagrazia Valentini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Rinnovato il Consiglio direttivo di Federfarma: presidente Donatella Martucci Articoli correlati Federfarma Terni, c’è il nuovo consiglio direttivo: il presidente è Stefano MonicchiNomi e incarichi dell’associazione dei titolari di farmacia: “Valorizzare la funzione di presidio sanitario di prossimità al servizio dei cittadini”... Leggi anche: Rinnovato il consiglio direttivo della Vab