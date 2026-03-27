Il consiglio direttivo della sezione castiglionese della Vigilanza Antincendi Boschivi è stato rinnovato. La Vab è un’associazione di volontariato che si occupa di attività di antincendio boschivo e protezione civile. La modifica riguarda la composizione del gruppo che coordina le operazioni sul territorio. La nomina dei nuovi membri è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Il gruppo è composto da 11 volontari. Riconfermato coordinatore della sezione, Luca Burroni Rinnovato il Consiglio Direttivo della sezione castiglionese della Vab, Vigilanza Antincendi Boschivi, l’associazione di volontariato impegnata nelle attività di antincendio boschivo e protezione civile. “A nome di tutta l’associazione” – dichiara il riconfermato coordinatore della sezione Luca Burroni – “desidero esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio uscente, che nel corso dell’ultimo triennio ha svolto un lavoro di grande valore, contribuendo in maniera significativa alla crescita della sezione sia in termini di numero di volontari, sia per quanto riguarda i servizi svolti e gli interventi effettuati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Rinnovato il consiglio direttivo della Vab

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