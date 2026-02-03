1,5 milioni di famiglie in grave disagio abitativo Al Sud 4 su 10 spendono per l’affitto più del 30% del reddito

In Italia, circa 1,5 milioni di famiglie affrontano problemi di alloggio. Molte di queste si trovano a spendere più del 30% del reddito per l’affitto, soprattutto al Sud, dove 4 famiglie su 10 vivono in difficoltà. La situazione è difficile e tanti cercano soluzioni per uscire da questa crisi abitativa.

In Italia sono circa 1,5 milioni le famiglie che vivono in una condizione di “ grave disagio abitativo “. Schiacciate dall’aumento dei canoni d’affitto e, in misura minore, delle rate dei mutui. A stimarlo è Nomisma, che nell’ultima edizione dell’ Osservatorio sul Mercato Immobiliare lancia un nuovo allarme sul costo dell’abitare, ormai fuori scala rispetto ai redditi disponibili di una parte crescente della popolazione. Secondo la società di consulenza, il disagio abitativo riguarda il 15,5% delle famiglie italiane e si misura quando la spesa per la casa supera il 30% del reddito, soglia tradizionalmente considerata il limite della sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

