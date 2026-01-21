Pensione di reversibilità 2026 tagli fino al 50% | cambiano gli importi

A partire dal 2026, gli importi delle pensioni di reversibilità subiranno una riduzione fino al 50%. Questa modifica riguarda il sostegno economico garantito dall’Inps ai familiari superstiti di pensionati o lavoratori deceduti. È importante conoscere le novità e le eventuali implicazioni per pianificare al meglio il proprio futuro finanziario. Di seguito, una panoramica sulle principali variazioni previste.

Nel 2026 cambiano gli importi delle pensioni di reversibilità, il sostegno economico riconosciuto dall’Inps ai familiari superstiti di un pensionato o di un lavoratore deceduto. Le modifiche derivano dall’aggiornamento della pensione minima sulla base della rivalutazione ordinaria e incidono direttamente sulle soglie di reddito oltre le quali scattano le riduzioni dell’assegno. Per alcuni beneficiari, in presenza di altri redditi, le decurtazioni possono arrivare fino al 50%. Cos’è la pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale destinata ai familiari di un soggetto deceduto che era già pensionato o che aveva maturato i requisiti contributivi per una pensione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

