Affissioni lungo le strade Maxi multa all’agenzia

Un'agenzia incaricata di gestire le affissioni lungo le strade ha ricevuto 66 sanzioni per lo stesso motivo. Le multe sono state comminate a causa di affissioni che, secondo le autorità, potrebbero creare confusione o pericolo per gli utenti della strada. La questione riguarda principalmente la conformità delle affissioni alle normative vigenti e la loro corretta collocazione. Le sanzioni sono state applicate nel corso di vari controlli nel tempo.

Multati 66 volte, sempre per lo stesso motivo. Vale a dire: affissioni che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, secondo quanto riporta l’articolo 23 del Codice della strada. A farne le spese è stata la società Publi Città Spa, agenzia pubblicitaria con sede in Veneto che lavora anche nel territorio cervese, assistendo diverse aziende del territorio nel promuovere la propria attività. E a cui quelle 66 sanzioni, comminate dalla polizia commerciale del Comune di Cervia, sono risultate indigeste: tanto da fare ricorso al giudice di pace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affissioni lungo le strade. Maxi multa all’agenzia I maiali viaggiavano senza le paratie di protezione: maxi multa per un autotrasportatoreHa interessato anche la provincia di Forlì-Cesena la campagna di controlli della Polizia Stradale “Truck & Bus” organizzata dal Network Europeo... Consiglio comunale bimbi di Caivano, ‘multa morale’ a chi sporca le stradeSaranno le sentinelle dell’ambiente, pronte ad elevare una “Multa Morale” ai cittadini sporcaccioni.