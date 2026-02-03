Consiglio comunale bimbi di Caivano ‘multa morale’ a chi sporca le strade

Il consiglio comunale di Caivano pensa ai più piccoli e lancia un’idea che fa discutere. Prevede che i bambini siano chiamati a segnalare chi sporca le strade, e chi viene beccato a gettare rifiuti dove non si deve riceverà una “multa morale”. La proposta divide: alcuni la considerano un modo per coinvolgere i cittadini, altri dubitano sulla sua efficacia. Quel che è certo, però, è che si punta a sensibilizzare sulla cura del territorio partendo proprio dai più giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno le sentinelle dell’ambiente, pronte ad elevare una “Multa Morale” ai cittadini sporcaccioni. La singolare iniziativa parte da Caivano, dove il consiglio comunale dei bambini ha deliberato l’istituzione di una sanzione simbolica, non pecuniaria, ma volta a sensibilizzare la cittadinanza sul corretto rispetto della raccolta differenziata e in particolare per combattere l’abbandono incontrollato di rifiuti, ma anche i comportamenti maldestri in tema di viabilità e parcheggio selvaggio. La delibera, votata all’unanimità, sarà consegnata al Ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, “ affinché i bambini di Caivano possano realizzare i propri desideri” si legge nel testo che istituisce la “Multa Morale” L’iniziativa è stata presentata alla città nel corso di una conferenza tenutasi presso la Biblioteca comunale all’interno del Castello Medievale di Caivano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

