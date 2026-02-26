I maiali viaggiavano senza le paratie di protezione | maxi multa per un autotrasportatore
Un autotrasportatore è stato multato per aver trasportato maiali senza le adeguate paratie di protezione. La Polizia Stradale ha condotto controlli mirati nella provincia di Forlì-Cesena nell’ambito di un’operazione europea coordinata dal network ‘Roadpol’. Durante i controlli, sono stati verificati diversi veicoli e il rispetto delle norme di sicurezza per il trasporto di animali vivi.
Ha interessato anche la provincia di Forlì-Cesena la campagna di controlli della Polizia Stradale "Truck & Bus" organizzata dal Network Europeo 'Roadpol', la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri, tranne la.
