In un’inchiesta giudiziaria si scopre che un’azienda incaricata di installare una ruota panoramica ha ricevuto pagamenti provenienti da un’altra società, utilizzando le associazioni come intermediari. Le indagini hanno evidenziato come queste associazioni siano state impiegate per aggirare procedure burocratiche e ottenere fondi in tempi rapidi. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si inserisce in un quadro più ampio di pratiche sospette.

Pesaro, 15 aprile 2026 – L e associazioni usate come ‘bancomat’, un braccio operativo per aggirare la burocrazia e liberare risorse in tempi rapidi. E la vicenda della ruota panoramica dentro l’inchiesta Affidopoli diventerebbe, secondo gli inquirenti, un caso “di scuola”: gonfiare una determina per far uscire soldi e poi spostarli dove serve, con meno vincoli e più rapidità. In questo schema, secondo l’accusa, cambierebbe anche il ruolo di Stefano Esposto, presidente di Opera Maestra e Stella Polare. Finora descritto come quello che faceva solo il proprio interesse e si spartiva i soldi Massimiliano Santini, ora assumerebbe anche la veste di faccendiere del Comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, ruota panoramica, ma col trucco: alla ditta che la installava i soldi ricavati da un’altra determina

Notizie correlate

Wec in Autodromo: ruota panoramica, dirigibile e musica. Uno show da urloImola, 11 aprile 2026 – Un format ancora più ampio e coinvolgente, capace di trasformare un weekend di gare in una vera esperienza collettiva tra...

Piacenza, macellaio in malattia scoperto a lavorare in un’altra ditta. Il giudice dà ragione all’azienda che lo ha licenziatoDurante i giorni di malattia si era recato in un’altra macelleria di cui era socio, malgrado fosse impiegato in un’altra ditta del piacentino.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Fondi a Esposto che poi pagava quelli della ‘ruota’.

Affidopoli, ruota panoramica, ma col trucco: alla ditta che la installava i soldi ricavati da un’altra determinaSpunta un bonifico da 2440 euro, partito dall’associazione Stella Polare, presieduta da Stefano Esposto. Per gli inquirenti, in questa seconda fase dell’inchiesta, lui è sempre di più il faccendiere ... ilrestodelcarlino.it

Ruota panoramica, il sindaco: Attrazione sicura e come tante in Europa. Il 3 aprile mattina l’inaugurazioneRuota panoramica, il sindaco: Attrazione sicura e come tante in Europa. Il 3 marzo mattina l'inaugurazione, tutti i dettagli ... assisinews.it